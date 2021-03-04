В Тюмени обрезку деревьев и кустарников завершат до апреля

пресс-служба администрации Тюмени пресс-служба администрации Тюмени

У более 3 тыс. зеленых насаждений в Тюмени обрезали кроны – так деревья и кустарники готовят к весне. Работы проводят с ноября до начала апреля.

По информации администрации города, более половины работ уже выполнено. Деревья преобразились на ул. Сургутской, на участке ул. Республики от Холодильной до Исторического сквера, на Червишевском тракте, ул. Мориса Тореза, Трактовой, Циолковского, Широтной, в сквере Железнодорожников и около сквера Депутатов.

пресс-служба администрации Тюмени пресс-служба администрации Тюмени

По словам специалистов, обрезка не вредит деревьям. Наоборот – появляются молодые побеги и листва, которые вырабатывают больше кислорода. Процедура важна для эстетики: после нее ветки растут равномерно. Как именно будет проходить формовка, специалисты решали еще прошлым летом. Они осмотрели около 13 тыс. зеленых насаждений в городе и дали рекомендации исходя из породы, возраста и состояния каждого дерева.

пресс-служба администрации Тюмени пресс-служба администрации Тюмени

При этом "ЛесПаркХоз" курирует работы не только на землях общего пользования. По просьбе тюменки Ирины Лавор рабочие обрезали деревья во дворе дома на ул. Гастелло – ветки росли над детской площадкой, что опасно во время ветра.

пресс-служба администрации Тюмени пресс-служба администрации Тюмени

Подобные просьбы по обрезке деревьев во дворах можно направлять в свою управляющую организацию. УК или ТСЖ получит разрешение на обрезку и найдет подрядчика. Сообщения об упавших деревьях принимают в Едином центре оперативного реагирования по телефону 45-15-20. Проблему решат в течение нескольких часов.

По словам директора департамента городского хозяйства Семена Тегенцева, всего в Тюмени насчитывается около 1,5 млн зеленых насаждений, и каждое требует ухода. В ближайшие годы планируется высадить еще более 20 тыс. деревьев и кустарников.