Тюменка перевела неизвестному мужчине 445 тысяч рублей

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

445 тыс. рублей лишилась жительница Тюмени, поверив звонившему ей сотруднику службы безопасности банка. Возбуждено уголовное дело, сообщает городское УМВД.

Женщина обратилась рассказала, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка и под предлогом предотвращения кражи денег со счета потерпевшей завладел реквизитами карты.

Доверчивая тюменка попалась на уловки мошенника и сообщила ему всю необходимую информацию, после чего с ее счета было списано 445 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".