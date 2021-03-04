  • 4 марта 20214.03.2021четверг
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменка перевела неизвестному мужчине 445 тысяч рублей

Происшествия, 16:09 04 марта 2021

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

445 тыс. рублей лишилась жительница Тюмени, поверив звонившему ей сотруднику службы безопасности банка. Возбуждено уголовное дело, сообщает городское УМВД.

Женщина обратилась рассказала, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка и под предлогом предотвращения кражи денег со счета потерпевшей завладел реквизитами карты.

Доверчивая тюменка попалась на уловки мошенника и сообщила ему всю необходимую информацию, после чего с ее счета было списано 445 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенники , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:09 04.03.2021Тюменка перевела неизвестному мужчине 445 тысяч рублей
15:33 04.03.2021Жительницу Тюменского района осудили на три года за истязание дочерей
14:02 04.03.2021Тюменка отсидит 10 лет за убийство дочери
13:30 04.03.2021Шесть лет проведет в колонии организатор наркопритона в Тюмени