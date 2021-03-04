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Шесть новых универсальных автомобилей пополнили парк тюменских мусоровозов

Общество, 18:04 04 марта 2021

ТЭО | Фото: ТЭО

Шесть новых мусоровозов отправятся из Тюмени в муниципалитеты региона, сообщает Тюменское экологическое объединение.

Прибывшие в область машины могут работать с евроконтейнерами и бункерами. За один рейс каждая из них способна вывезти с контейнерной площадки 17 кубометров коммунальных отходов. Дополнительное преимущество – удобное управление механизмами и современная комфортная кабина.

"Даже не говоря о неоспоримых технологических преимуществах новых автомобилей, современная спецтехника отлично дополняет эстетику городских улиц и удачно вписывается в пейзажи малых поселений. А главное – это серьезное усиление имеющегося у наших транспортировщиков автопарка и дополнительная гарантия, что в нашем регионе мусоровозы ко всем приезжают по графику", – отметила первый заместитель руководителя "ТЭО" Светлана Петренко.

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# Тюменское экологическое объединение

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