Шесть новых универсальных автомобилей пополнили парк тюменских мусоровозов

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

Шесть новых мусоровозов отправятся из Тюмени в муниципалитеты региона, сообщает Тюменское экологическое объединение.

Прибывшие в область машины могут работать с евроконтейнерами и бункерами. За один рейс каждая из них способна вывезти с контейнерной площадки 17 кубометров коммунальных отходов. Дополнительное преимущество – удобное управление механизмами и современная комфортная кабина.

"Даже не говоря о неоспоримых технологических преимуществах новых автомобилей, современная спецтехника отлично дополняет эстетику городских улиц и удачно вписывается в пейзажи малых поселений. А главное – это серьезное усиление имеющегося у наших транспортировщиков автопарка и дополнительная гарантия, что в нашем регионе мусоровозы ко всем приезжают по графику", – отметила первый заместитель руководителя "ТЭО" Светлана Петренко.