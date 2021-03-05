В Тюмени представят работы питерской художницы Алины Утробиной

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Открытие мистической выставки "С четверга на пятницу" петербургской художницы Алины Утробиной пройдет в мультицентре "Контора пароходства" 6 марта в 19 часов, сообщают организаторы.

В этот день мастер проведет экскурсию и подробно расскажет о задумке. Также выступит куратор выставочного пространства мультицентра Александра Жернова, которая помогала в воплощении этой экспозиции.

Возрастное ограничение: 18+.