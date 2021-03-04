Валерии за рулем в 2020 году чаще других попадали в аварии

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Валерии за рулем в 2020 году чаще других попадали в аварии. Частота убытков по автокаско, по данным страховой компании "Согласие", у них составила 15,4%. Это означает, что на 100 застрахованных водителей по имени Валерия приходится 15,4% убытков. А наиболее осторожными за рулем были Валентины (9,4%).

А вот Веры, Надежды и Любови оказались равными перед автомобильной судьбой – их аварийность одинакова –12%.

Самые редкие имена женщин, застраховавших автомобили в компании, – Анжела, Инга, Ульяна, Раиса, Зинаида, Римма, Алевтина, Ангелина и Зоя. При этом, наиболее аварийной из них оказалась Ульяна (17,9%), а наименее – Зоя (7,3%).

В 2020 году страховая компания "Согласие" возместила клиентам-женщинам ущерб по автокаско на сумму 1,4 млрд рублей. Средний убыток – 98,7 тыс. рублей, что на 9% меньше такого же показателя у водителей-мужчин.

Страховая компания "Согласие" напоминает, что любому водителю пригодится в дороге смартфон с мобильным приложением "Согласие страхование". Клиенту, попавшему в ДТП, не нужно звонить в компанию для заявления о наступлении события и приезжать в офис за направлением на ремонт – он может отправиться сразу на СТО, взяв с собой оригиналы необходимых документов. Мобильное приложение "Согласие Страхование" доступно в App Store и Google Play.