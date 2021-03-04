Снег, ветер, понижение температуры воздуха обещают жителям Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Понижение температуры воздуха до минус 15 градусов, ветер порывами до 13 метров в секунду и небольшой снег прогнозируют синоптики по югу Тюменской области ночью 5 марта.

Днем температура воздуха составит минус ноль - пять градусов, ветер юго-западный 8-13 м/с с порывами в отдельных районах 15-18 м/с, снег.

Жителей предупреждают о том, что в связи с погодными условиями увеличивается риск возникновения ЧС, в том числе аварий на системах электроснабжения и теплоснабжения. Возможны ограничения движения и ДТП.