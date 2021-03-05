5 марта в Тюмени потеплеет до минус одного градуса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 7 градусов Цельсия показывают столбики термометров в Тюмени утром 4 марта, сообщает сервис Gismeteo. Днем потеплеет до минус 1-го, к вечеру прогнозируется минус 6.

Синоптики обещают преимущественно пасмурный день и небольшой снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление пониженное - 737-741 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 18 часов 19 минут. Долгота дня 10 часов 59 минут. Сегодня день на 6 минут длиннее, чем вчера.