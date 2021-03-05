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Музыканты сыграют на саксофоне тюменкам на железнодорожном вокзале

Общество, 13:58 05 марта 2021

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Популярные танцевальные мелодии исполнят для пассажирок музыканты-саксофонисты на вокзале в Тюмени 5 марта. Путешественницам также вручат цветы и сладкие сувениры, сообщает СвЖД.

К Международному женскому дню станции РЖД украсят, на некоторых установят праздничные фотозоны, экспозиции с тематическими детскими рисунками и организуют творческие мастер-классы.

Поздравления прозвучат в поездах дальнего следования и на пригородных маршрутах. Перевозчики приготовили в качестве комплиментов цветы и шоколад, а в бортовые развлекательные системы загрузили специальный тематический контент.

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# Международный женский день

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