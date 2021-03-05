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Хозяйку сгоревшего под Тюменью пансионата оставили под стражей еще на три месяца

Происшествия, 10:04 05 марта 2021

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Хозяйке сгоревшего под Тюменью частного нелегального пансионата для пожилых и инвалидов на три месяца продлили содержание под стражей, сообщает пресс-служба областного суда.

Напомним, 9 января 2021 года после ликвидации пожара в частном пансионате на ул. Трактовой в пос. Боровский были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста. Все они отравились продуктами горения.

Через два дня после трагедии хозяйка дома была арестована. Как стало известно, женщина за денежное вознаграждение ухаживала за престарелыми людьми, которые проживали у нее в доме по устному договору с их родственниками.

53-летней женщине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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# Боровский , пожар , следственный комитет , уголовное дело

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