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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменским женщинам-врачам вручили заслуженные награды

Общество, 12:32 05 марта 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Награды за весомый вклад в спасение жизни и сохранение здоровья тюменцев в период пандемии вручили в Тюмени двум женщинам - медикам скорой медицинской помощи, сообщает областной департамент здравоохранения.

Одна из них - фельдшер Елена Гордынец. За 40 лет работы она оказала экстренную и неотложную медицинскую помощь более 40 тыс. раз. В 2020 году Елена Гордынец работала диспетчером на специализированной "ковидной" подстанции. Приняв за это время около 5 тыс. тысяч вызовов, она следила за оперативным реагированием бригад, а также консультировала и помогала выездным бригадам разобраться в тонкостях диагностики.

Депутат облдумы Николай Бабин вручил Елене Гордынец благодарственное письмо от Тюменской областной думы.

Еще одну награду – нагрудный знак Даши Севастопольской от общественной организации "Российский Красный Крест" - получила старший фельдшер оперативного отдела Тюменской скорой медицинской помощи Наталья Бирюкова. Всего этой награды удостоены 20 работников здравоохранения региона. Нагрудный знак вручают медикам за оказание помощи при эпидемиях, самоотверженность, милосердие и особую заботу о пациентах.

"Моя награда – это награда всего коллектива. В критический момент мы смогли сплотиться, объединить свои силы, знания, опыт и приняли верное решение. Вся моя работа — экстренные ситуации, и, несмотря на четкие алгоритмы работы, решения принимают люди. Сильные, волевые и взвешенные", – отметила Наталья Бирюкова.

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

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# здравоохранение , медики , награды , скорая медицинская помощь

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