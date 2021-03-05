В Тюменской области изменятся правила охоты с подружейными собаками

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Документальные сведения о происхождении собаки - соответствующий документ или его скан-образ - будут обязаны предоставить охотники с подружейными собаками при подаче заявки.

Такие изменения в форму и содержание заявок на участие физических лиц в распределении разрешений инициировал Госохотдепартамент Тюменской области по просьбе владельцев подружейных собак и общественного совета, сообщает пресс-служба департамента.

Подружейные породы объединяют собак, используемых для охоты на пернатую дичь с ружьем. Они отличаются отменным нюхом, способностью вставать в стойку во время обнаружения подранков. При помощи уникального верхнего нюха легавая, например, может с дальнего расстояния обнаружить птиц. Ретриверы приносят подранков из камышей или воды, а спаниели поднимают птиц на крыло, то есть спугивают.

Особая стойка подружейных псов воспитывалась сотни лет, пока она не была закреплена на генетическом уровне.

На заседании общественного совета при госохотдепартаменте Тюменской области также были рассмотрены изменения в параметры охоты, касающиеся сроков весенней охоты и охоты с подсадной уткой, сроков охоты на кабана, отмены запрета применения тепловизионных прицелов, световых устройств, приборов ночного видения для добычи охотничьих животных.

Совет не оставил без внимания и вопросы государственного мониторинга водоплавающей, боровой дичи, от численности которой напрямую зависит количество разрешений. Например, в ряде районов области по учетным данным численность гуся равна нулю, отсюда и количество разрешений.