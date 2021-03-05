В Тюмени вывезли на полигоны более 15 тысяч кубометров снега за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 15 тыс. кубометров снега вывезено с улиц Тюмени за последние сутки. Сейчас уборкой дорог, тротуаров заняты более 400 единиц техники и 380 рабочих, сообщает администрация города.

На вывоз снега с тюменских магистралей подрядным организациям отведено максимум девять дней.

"Уборка снега ведется строго по маршрутным картам. Снег шел всю ночь и продолжает идти. Патрульное прометание не дает образоваться снежным накатам, но так как снег еще идет, то, конечно, на дорогах он будет. После окончания снегопада магистральные улицы должны быть расчищены в течение трех часов", ­– говорит председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.

Жители Тюмени могут сообщить о ненадлежащей уборке снега, образовании наледи, гололеда и так далее на портал "Тюмень – наш дом" в категорию "Текущее содержание дорог и ремонт".

Посмотреть, как происходит уборка снега, можно в режиме реального времени. Для этого нужно зайти на портал "Тюмень – наш дом" в раздел "Мониторинг уборки города" (баннер).