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В Тюмени вывезли на полигоны более 15 тысяч кубометров снега за сутки

Общество, 12:23 05 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 15 тыс. кубометров снега вывезено с улиц Тюмени за последние сутки. Сейчас уборкой дорог, тротуаров заняты более 400 единиц техники и 380 рабочих, сообщает администрация города.

На вывоз снега с тюменских магистралей подрядным организациям отведено максимум девять дней.

"Уборка снега ведется строго по маршрутным картам. Снег шел всю ночь и продолжает идти. Патрульное прометание не дает образоваться снежным накатам, но так как снег еще идет, то, конечно, на дорогах он будет. После окончания снегопада магистральные улицы должны быть расчищены в течение трех часов", ­– говорит председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.

Жители Тюмени могут сообщить о ненадлежащей уборке снега, образовании наледи, гололеда и так далее на портал "Тюмень – наш дом" в категорию "Текущее содержание дорог и ремонт".

Посмотреть, как происходит уборка снега, можно в режиме реального времени. Для этого нужно зайти на портал "Тюмень – наш дом" в раздел "Мониторинг уборки города" (баннер).

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# уборка снега

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