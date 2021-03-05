Стилисты и визажист поработают с тюменками на девичнике в Студенческом центре

| Фото: страница Айтан Пашаевой в Instagram | Фото: страница Айтан Пашаевой в Instagram

Вечеринка для девушек в честь Международного женского дня пройдет в Студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21) 7 марта, начало в 14 часов 30 минут. Участниц ждут мастер-классы по визажу, прическам и стилю, в финале девушки смогут создать уникальный десерт, сообщает региональный Студенческий совет.

"Мы решили организовать настоящий девичник, на котором будут полезные и интересные мастер-классы. Девушки смогут узнать что-то новое, завести знакомства и хорошо провести время", ‒ сказала член Студенческого совета Тюменской области Айнур Гасанова.

О трендах весеннего гардероба расскажет стилист Ульяна Юрченко. Визажист Айтан Пашаева научит подбирать косметические средства по типу кожи, миксовать цвета в макияже и подчеркивать природную красоту. Стилист по прическам Айтан Исмаилова покажет, как создавать красивые локоны для ежедневных и особых выходов. Завершится мероприятие мастер-классом по украшению кейк-попсов.

Мероприятие бесплатное для всех участниц, нужна предварительная регистрация. Количество мест ограничено.