Тюменских старшеклассников обучат основам оказания первой помощи

| Фото: региональное отделение Российского движения школьников | Фото: региональное отделение Российского движения школьников

Проект "Школьная команда первой помощи" стартует в Тюмени 22 марта. В течение нескольких недель волонтеры-медики будут обучать ребят основам оказания первой помощи, проведут для них практикумы, лекции, мастер-классы и экскурсии.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала координатор всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" по направлению "Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий" Наталья Бородина.

Проект рассчитан на учащихся 9-11 классов химико-биологического профиля школ Тюмени.

"Наша цель - обучить ребят, дать им качественные знания и навыки. Планируем набрать пять команд по десять человек. Занятия будут идти в очном формате. Своими знаниями будут делиться волонтеры-медики, которые тоже прошли специальное обучение. Сначала мы будем им все рассказывать, а заем отрабатывать навыки на манекенах", - рассказала она.

Для старшеклассников запланированы экскурсии в Тюменский государственный медицинский университет. Ребята побывают в анатомическом музее и на кафедре гистологи. Позже с ними встретится практикующий врач станции скорой медицинской помощи.

"О своей работе расскажут волонтеры-медики разных направлений. К примеру, школьники узнают о донорстве, здоровом образе жизни, познакомятся с волонтерством в медицинских организациях", - добавила Наталья Бородина.

Заявки от команд школьников на участие в проекте принимаются до 22 марта по ссылке.

Любовь Голышева