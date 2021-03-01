Тюменских старшеклассников обучат основам оказания первой помощи
Проект "Школьная команда первой помощи" стартует в Тюмени 22 марта. В течение нескольких недель волонтеры-медики будут обучать ребят основам оказания первой помощи, проведут для них практикумы, лекции, мастер-классы и экскурсии.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала координатор всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" по направлению "Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий" Наталья Бородина.
Проект рассчитан на учащихся 9-11 классов химико-биологического профиля школ Тюмени.
"Наша цель - обучить ребят, дать им качественные знания и навыки. Планируем набрать пять команд по десять человек. Занятия будут идти в очном формате. Своими знаниями будут делиться волонтеры-медики, которые тоже прошли специальное обучение. Сначала мы будем им все рассказывать, а заем отрабатывать навыки на манекенах", - рассказала она.
Для старшеклассников запланированы экскурсии в Тюменский государственный медицинский университет. Ребята побывают в анатомическом музее и на кафедре гистологи. Позже с ними встретится практикующий врач станции скорой медицинской помощи.
"О своей работе расскажут волонтеры-медики разных направлений. К примеру, школьники узнают о донорстве, здоровом образе жизни, познакомятся с волонтерством в медицинских организациях", - добавила Наталья Бородина.
Заявки от команд школьников на участие в проекте принимаются до 22 марта по ссылке.
Любовь Голышева