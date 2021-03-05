Тюменские крыши освобождают от снега и сосулек
Проверить кровли и организовать уборку снега поручено управляющим организациям на селекторном совещании 5 марта, сообщает администрация Тюмени.
Особое внимание направлено на крыши домов. Разница температур на крыше и в помещении под ней приводит к образованию сосулек. Поэтому первое, что должна делать управляющая организация – своевременно убирать выпавший снег.
Очистка проводится по мере необходимости днем. Место работ должно быть обнесено сигнальной лентой. После очистки снег, лед и сосульки, сброшенные с крыш, обязана вывезти организация, производившая очистку.
О проблеме с уборкой снега тюменцы могут сообщить на портал "Тюмень – наш дом", в такие категории, как "Сосульки на крыше", "Текущее содержание дворовой территории" и "Складирование снега".