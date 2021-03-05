  • 5 марта 20215.03.2021пятница
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские крыши освобождают от снега и сосулек

Общество, 16:59 05 марта 2021

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Проверить кровли и организовать уборку снега поручено управляющим организациям на селекторном совещании 5 марта, сообщает администрация Тюмени.

Особое внимание направлено на крыши домов. Разница температур на крыше и в помещении под ней приводит к образованию сосулек. Поэтому первое, что должна делать управляющая организация – своевременно убирать выпавший снег.

Очистка проводится по мере необходимости днем. Место работ должно быть обнесено сигнальной лентой. После очистки снег, лед и сосульки, сброшенные с крыш, обязана вывезти организация, производившая очистку.

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

О проблеме с уборкой снега тюменцы могут сообщить на портал "Тюмень – наш дом", в такие категории, как "Сосульки на крыше", "Текущее содержание дворовой территории" и "Складирование снега".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# крыши , сосульки , уборка снега

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:59 05.03.2021Тюменские крыши освобождают от снега и сосулек
16:38 05.03.2021Бенгальские тигры поселятся под Тобольском
16:38 05.03.2021Во всероссийский этап "Больших вызовов" вышли тюменские школьники
16:20 05.03.2021Стилисты и визажист поработают с тюменками на девичнике в Студенческом центре