Тюменские крыши освобождают от снега и сосулек

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Проверить кровли и организовать уборку снега поручено управляющим организациям на селекторном совещании 5 марта, сообщает администрация Тюмени.

Особое внимание направлено на крыши домов. Разница температур на крыше и в помещении под ней приводит к образованию сосулек. Поэтому первое, что должна делать управляющая организация – своевременно убирать выпавший снег.

Очистка проводится по мере необходимости днем. Место работ должно быть обнесено сигнальной лентой. После очистки снег, лед и сосульки, сброшенные с крыш, обязана вывезти организация, производившая очистку.

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

О проблеме с уборкой снега тюменцы могут сообщить на портал "Тюмень – наш дом", в такие категории, как "Сосульки на крыше", "Текущее содержание дворовой территории" и "Складирование снега".