В Тюмени подвели итоги зимнего фестиваля ГТО

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Более 350 человек из 51 команды приняли участие в зимнем фестивале физкультурно-оздоровительного комплексе ГТО в Тюмени, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В состязании участвовали школьники и взрослые от 30 лет. Команды выполняли восемь нормативов: бег на различные дистанции, наклоны, прыжки, подтягивания, отжимания, упражнения на пресс, стрельба и лыжные забеги.

Победители определялись среди команд, а также в личном зачете среди мужчин и женщин. Среди участников 7 и 8 ступени в общекомандном зачете по сумме очков победителем стала команда ГУ МЧС России по Тюменской области. Серебро досталось коллективу школы № 70, а бронзу получили представители "Газпром межрегионгаз Север". В личном зачете лидерами по набранным очкам стали Ринат Яинов (МЧС), Валерий Стариков ("Газпром межрегионгаз Север"), Наталья Устюгова (школа № 70) и Марина Малеева (школа № 70).

В 4 и 5 возрастных ступенях лучший результат показали ребята из школы №88, на втором месте – команда школы № 42 (2 корпус), третье место досталось учащимся школы № 89. Максимальное количество очков судьи зафиксировали у Артема Томарова (школа № 65), Михаила Визголова (гимназия ТюмГУ), Татьяны Гладченко (школа № 42) и Милены Даниловой (школа № 70).

Лидеры личного зачета представят город на областном зимнем фестивале ГТО, который пройдет в Тюмени с 19 по 21 марта.