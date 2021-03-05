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В Тюмени женщины-водители автобусов получили цветы от автоинспекторов

Общество, 18:48 05 марта 2021

Госавтоинспекция Тюмени | Фото: Госавтоинспекция Тюмени

Женщин-водителей пассажирских автобусов с наступающим праздником поздравили на маршрутах автоинспекторы Тюмени, сообщает Госавтоинспекция города.

Заместитель начальника городской Госавтоинспекции Вадим Вакарин подарил им цветы и памятные подарки, пожелал здоровья, любви и красоты.

Полицейские напомнили водителям, что управление автобусом – это большая ответственность за жизнь и здоровье участников дорожного движения, а интенсивность движения в городе требует от них повышенного внимания и высокого профессионализма.

Водители-женщины отметили, что только строгое следование требованиям правил, а также взаимное уважение всех участников движения на дорогах позволит остановить счет авариям и сделает дороги безопаснее.

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# Госавтоинспекция , женщины

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