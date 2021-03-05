В Тюмени женщины-водители автобусов получили цветы от автоинспекторов
Женщин-водителей пассажирских автобусов с наступающим праздником поздравили на маршрутах автоинспекторы Тюмени, сообщает Госавтоинспекция города.
Заместитель начальника городской Госавтоинспекции Вадим Вакарин подарил им цветы и памятные подарки, пожелал здоровья, любви и красоты.
Полицейские напомнили водителям, что управление автобусом – это большая ответственность за жизнь и здоровье участников дорожного движения, а интенсивность движения в городе требует от них повышенного внимания и высокого профессионализма.
Водители-женщины отметили, что только строгое следование требованиям правил, а также взаимное уважение всех участников движения на дорогах позволит остановить счет авариям и сделает дороги безопаснее.