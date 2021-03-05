Купить букет на 8 марта: что предлагают тюменцам цветочные салоны

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюльпаны, розы и мимозы - так выглядит топ самых популярных цветов, которые тюменцы выбирают в подарок женам, мамам, сестрам, дочерям и коллегам в Международный женский день. Об этом говорят не только сами флористы, но и самые популярные букеты на сайтах салонов. Корреспондент "Тюменской линии" изучила обстановку на цветочном рынке города и сделала подборку доступных, необычных и роскошных вариантов, которые можно выбрать к 8 марта.

В среднем цены на полноценные букеты в тюменских цветочных салонах начинаются от 1,2 - 1,3 тыс. рублей. За эту сумму можно приобрести, к примеру, композицию из пяти или девяти роз, оформленную с зеленью фисташкового дерева или веточкой гипсофилы в деревянный ящик-кашпо. Цветы в такой композиции простоят долго - главное вовремя увлажнять флористическую губку, спрятанную внутри ящика. Для любителей классических вариантов магазины в этом ценовом диапазоне предлагают букеты в крафтовой бумаге из семи гиацинтов, 11 ирисов, тюльпанов или альстромерий. Ветка мимозы обойдется в 150 - 350 рублей, тюльпан, ирис - в 60 рублей, роза - в 150 рублей, лилия - в 300 рублей, гиацинт - в 150 - 170 рублей, хризантемы - в зависимости от сорта от 150 до 300 рублей. Если постараться, можно найти подсолнухи и африканскую протею.

Часть салонов делает скидку на опт и за 1,5 тыс. рублей предлагает 25 роз одного сорта в букете, но лучше поторопиться и оформить заказ заранее - такие выгодные предложения, как правило, заканчиваются в первые часы праздничного дня. Если выбирать позиции до 3 тыс. рублей, то здесь, конечно, уже можно разгуляться: композиции из цветов и суккулентов в подарочных коробках в форме сердца, монобукеты и яркие составные букеты из роз, тюльпанов и ирисов, гербер, орхидей, хризантем, лилий, сортовых гвоздик и эустом, с добавлением экзотической зелени, например, брассики (она же декоративная капуста).

Популярно оформлять букеты в шляпные коробки - эта традиция пришла в Россию из Европы сравнительно недавно. По легенде, выдающийся ирландский драматург и романист, лауреат Нобелевской премии Бернард Шоу преподнес своей возлюбленной Стелле Кэмпбелл коробку с цветами и открытку, в которой восторгался талантом юной актрисы. Этот подарок положил начало переписке длиной в 40 лет, и после смерти женщины все письма Бернарда Шоу обнаружили в той самой первой шляпной коробке. Как правило, ценник на подобные букеты в Тюмени колеблется в районе 4-5 тыс. рублей, иногда доходит до 7 тыс., но можно найти и более бюджетные варианты - небольшие композиции в круглых коробках смотрятся не менее выигрышно.

Одними из самых дорогих букетов, доступных тюменцам, стали цветы в корзинах. За 10 - 13 тыс. рублей можно приобрести роскошнейшие сочетания расцветок и видов либо 151 тюльпан или 101 розу - такой подарок точно запомнится. А если хочется дополнить букет чем-то еще, но нет времени ходить по магазинам, - во многих салонах, помимо цветов, можно выбрать бутылку хорошего вина, сладости ручной работы, мягкие игрушки, благородные сыры, косметические и парфюмерные наборы, фруктовые и ягодные корзины. В общем, в преддверии праздника флористы серьезно подготовились.

Дарья Казакова