Тюменец Аркадий Дудырев вышел в финал конкурса "Учитель будущего. Студенты"

| Фото: пресс–служба проекта «Учитель будущего. Студенты» | Фото: пресс–служба проекта «Учитель будущего. Студенты»

Студент третьего курса Тюменского государственного медицинского университета Аркадий Дудырев стал финалистом профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты", входящего в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Соревнования для студентов Уральского федерального округа прошли в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба проекта "Учитель будущего. Студенты".

Аркадий Дудырев занимается педагогической деятельностью с первого курса. Является ведущим образовательных площадок для детей. Также он ведет программу по медицине для школьников, которые собираются поступать в медицинские вузы.

"Педагогика – это определенно мое, я планирую быть педагогом в университете, а начать решил со школьного звена. Я очень доволен конкурсом, потому что я влился в эту среду, побывал именно там, где хотел. Мне было полезно все: и работа в команде, и методические рекомендации, и обратная связь от экспертов. Здесь собрались одни из самых активных и веселых ребят нашего поколения", -поделился Аркадий Дуддырев.

| Фото: пресс–служба проекта «Учитель будущего. Студенты» | Фото: пресс–служба проекта «Учитель будущего. Студенты»

Всего в финал вышли 25 студентов из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Полуфинал состоял из трех блоков, направленных на выявление профессиональных и личностных свойств педагога, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность деятельности учителя.

Участники прошли комплексную оценку психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий был сформирован индивидуальный рейтинг каждого.

| Фото: пресс–служба проекта «Учитель будущего. Студенты» | Фото: пресс–служба проекта «Учитель будущего. Студенты»

Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах "Артек", "Океан", "Орленок", "Смена", а также в образовательном центре "Сириус".

Профессиональный конкурс "Учитель будущего. Студенты" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование" при поддержке Министерства просвещения РФ.