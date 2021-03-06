Иван Квитка пожелал тюменкам весеннего настроения и радости

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Весеннего настроения, искренней радости и как можно больше благодарных пациентов пожелал депутат Государственной Думы Иван Квитка медицинским работницам районных больниц Тюменской области. Накануне праздника он побывал в одном из учреждений.

Иван Квитка отметил, что женщины Тюменской области обладают удивительной красотой и силой. Это исторический факт. В Великую Отечественную войну женщины наравне с мужчинами принимали на свои плечи и фронтовые обязанности, и работу в тылу. Именно они, рискуя своей жизнью и здоровьем, спасали наших солдат, лечили им раны.

"Сегодня прекрасная половина человечества также трудится на передовой, сражаясь с коварным коронавирусом. Восхищают ваши забота и трепетное отношение, которые вы дарите людям. 8 Марта – это еще один повод поблагодарить вас за это", – подчеркнул он.

Иван Квитка поздравил с праздником председателя Союза пенсионеров России по Тюменской области Нину Александровну Половникову и высказал тёплые слова женской части коллектива организации.

"Я благодарю вас за активную жизненную позицию, за изумительную красоту и женственность, за ваши мудрые советы. От души желаю вам крепкого здоровья и всего самого доброго", – сказал депутат.