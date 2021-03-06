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Тюменских школьников приглашают в школу КВН

Общество, 16:04 06 марта 2021

Пионер-лига КВН ВКонтакте | Фото: Пионер-лига КВН ВКонтакте

Школьников из Тюмени приглашают в школу КВН. Участвовать в ней можно как индивидуально, так и командно, сообщает региональное отделение РДШ.

"Ребята научатся придумывать шутки и писать сценарии для выступления, узнают много нового и интересного, увидят КВН с другой стороны. Итогом обучения в школе КВН станет совместное выступление на большой сцене в апреле", - рассказали организаторы.

Отметим, проект является победителем школы социального проектирования "Под парусом мечты-2020.

Регистрация в Школу КВН Тюмени ведется по ссылке.

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# КВН , обучение , школьники

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