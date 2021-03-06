Тюменских школьников приглашают в школу КВН
| Фото: Пионер-лига КВН ВКонтакте
Школьников из Тюмени приглашают в школу КВН. Участвовать в ней можно как индивидуально, так и командно, сообщает региональное отделение РДШ.
"Ребята научатся придумывать шутки и писать сценарии для выступления, узнают много нового и интересного, увидят КВН с другой стороны. Итогом обучения в школе КВН станет совместное выступление на большой сцене в апреле", - рассказали организаторы.
Отметим, проект является победителем школы социального проектирования "Под парусом мечты-2020.
Регистрация в Школу КВН Тюмени ведется по ссылке.