Тюменских школьников приглашают в школу КВН

| Фото: Пионер-лига КВН ВКонтакте | Фото: Пионер-лига КВН ВКонтакте

Школьников из Тюмени приглашают в школу КВН. Участвовать в ней можно как индивидуально, так и командно, сообщает региональное отделение РДШ.

"Ребята научатся придумывать шутки и писать сценарии для выступления, узнают много нового и интересного, увидят КВН с другой стороны. Итогом обучения в школе КВН станет совместное выступление на большой сцене в апреле", - рассказали организаторы.

Отметим, проект является победителем школы социального проектирования "Под парусом мечты-2020.

Регистрация в Школу КВН Тюмени ведется по ссылке.