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Автомобилист протаранил деревянный дом в Тюмени, есть пострадавшие

Происшествия, 15:09 07 марта 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль Skoda Octavia въехал в жилой дом №32 на ул. Парковая в частном секторе Тюмени 7 марта. Пострадали четыре человека.

"По предварительным данным, водитель иномарки, выезжая на главную дорогу, не убедился в безопасности. Пытаясь уйти от столкновения с автомобилем, ехавшим по улице Интернациональная, въехал в дом", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Комната, которую повредила машина, является детской. "К счастью, мальчик в тот момент вышел из помещения", – уточнила она.

Согласно предварительной информации, пострадали четверо. Это 27-летний водитель иномарки, 25-летняя пассажирка, их дочь, которой чуть больше года. Пострадал еще один пассажир, мужчина. Информация о нем уточняется.

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Обстоятельства произошедшего выясняются. Известно, что водитель был трезв.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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