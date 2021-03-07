Автомобилист протаранил деревянный дом в Тюмени, есть пострадавшие

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль Skoda Octavia въехал в жилой дом №32 на ул. Парковая в частном секторе Тюмени 7 марта. Пострадали четыре человека.

"По предварительным данным, водитель иномарки, выезжая на главную дорогу, не убедился в безопасности. Пытаясь уйти от столкновения с автомобилем, ехавшим по улице Интернациональная, въехал в дом", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Комната, которую повредила машина, является детской. "К счастью, мальчик в тот момент вышел из помещения", – уточнила она.

Согласно предварительной информации, пострадали четверо. Это 27-летний водитель иномарки, 25-летняя пассажирка, их дочь, которой чуть больше года. Пострадал еще один пассажир, мужчина. Информация о нем уточняется.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Известно, что водитель был трезв.

Инна Пахомова