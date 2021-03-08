Юные тюменцы поздравили с 8 Марта, выстроившись в огромную восьмерку

Скриншот видео Скриншот видео

Около 40 ребят из студии танца "Dance Hit" ДК "Строитель" поучаствовали во флешмобе в рамках всероссийской акции #Вамлюбимые к 8 Марта в Тюмени.

С цветами из воздушных шаров и цветными платочками они выстроились в огромную восьмерку. После фигура трансформировалась в знак бесконечности. В завершение участники выстроились в форме сердца, чтобы на экране получилась фраза "Мы любим вас". Посмотреть, как это было, можно в группах ДК "Строитель" во Вконтакте, Одноклассниках и Instagram.

"Снимали с помощью квадрокоптера, ролик монтировали сами. Всего съемка заняла около полутора часов, ролик - полторы минуты. К видеоряду подобрали энергичную музыку в русском народном стиле", - рассказал художественный руководитель ДК "Строитель" Валерий Муратов.

Напомним, акция #Вамлюбимые проходит по всей стране. Добровольцы дарят женщинам цветы на остановках, городских парках и площадях, в соцсетях появляются видеооткрытки и трогательные признания. Также представительниц прекрасной половины поздравляют флешмобами, коллажами и выступлениями на улицах.

Евгения Шевцова