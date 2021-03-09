Школа Тобольского района вошла в сотню лучших в стране
| Фото: администрация Тобольского района ВКонтакте
Байкаловская школа Тобольского района вошла в Топ-100 образовательных организаций России в номинации "Лучшая сельская школа", сообщает администрация Тобольского района.
Награду всероссийского конкурса директор школы Елена Кугаевская получит на церемонии в Москве в марте 2021 года.
Байкаловская школа реализует инновационные направления в образовании, внедряет современные проекты, расширяет спектр образовательных услуг.