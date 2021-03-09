  • 9 марта 20219.03.2021вторник
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Школа Тобольского района вошла в сотню лучших в стране

Общество, 13:50 09 марта 2021

администрация Тобольского района ВКонтакте | Фото: администрация Тобольского района ВКонтакте

Байкаловская школа Тобольского района вошла в Топ-100 образовательных организаций России в номинации "Лучшая сельская школа", сообщает администрация Тобольского района.

Награду всероссийского конкурса директор школы Елена Кугаевская получит на церемонии в Москве в марте 2021 года.

Байкаловская школа реализует инновационные направления в образовании, внедряет современные проекты, расширяет спектр образовательных услуг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# образование , школа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:20 09.03.2021В Тюменской области 85 пациентов выздоровели после коронавируса за сутки
14:02 09.03.2021Сруб будущего музея Ершова привезли в Тюменскую область в день рождения автора
13:50 09.03.2021Школа Тобольского района вошла в сотню лучших в стране
13:37 09.03.2021В Тюмени 10 домов остались без тепла из-за аварии