ИТ-навигатор расскажет тюменским предпринимателям о мерах федеральной и региональной поддержки

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О мерах поддержки ИТ-компаний и организаций, внедряющих в свою деятельность цифровые технологии, расскажет специальный интернет-сервис – ИТ-навигатор. Этот ресурс, по словам председателя комитета областной думы по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, содержит информацию о федеральных и региональных мерах поддержки.

"Мер поддержки более тридцати: двадцать региональных, одиннадцать федеральных", - подчеркнула она на заседании комитета, на котором обсудили реализацию в регионе нацпроекта "Цифровая экономика РФ".

В рамках этого нацпроекта, сообщает пресс-служба облдумы, Тюменская область участвует в реализации пяти региональных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Кадры для цифровой экономики", "Цифровое госуправление" и "Информационная безопасность".

В 2019 году была разработана дорожная карта создания условий для формирования в регионе отраслевых направлений – нейротехнологии и искусственного интеллекта.

"Она включает комплекс мер для масштабирования отраслевых проектов, в том числе практическое применение технологий искусственного интеллекта в государственном управлении, поддержку тюменских компаний и стартапов, кадровую поддержку развития отрасли, методологическое и информационное сопровождение проектов", - отметила Инна Лосева.