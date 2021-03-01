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Молодых творческих тюменцев приглашают на международный конкурс

Общество, 08:07 11 марта 2021

"Пассионарии культуры" во ВКонтакте | Фото: "Пассионарии культуры" во ВКонтакте

Международный фестиваль-конкурс искусств, культуры и творчества пройдет в Тюмени 24-28 марта в рамках первого городского форума студентов и творческой молодежи "Пассионарии культуры", сообщает институт культуры.

Организаторы приглашают творческую молодежь проявить свои способности в направлениях: "Вокально-хоровое искусство", "Хореографическое искусство", "Литературное творчество", "Изобразительное искусство", "Декоративно-прикладное искусство", "Оригинальный жанр".

Площадками конкурса станут концертные залы Тюменского государственного института культуры, молодежный театральный центр "Космос", мультицентр "Контора пароходства", Общественная палата Тюменской области, Тюменская областная дума.

Подробности здесь.

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# культура , творчество

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