Молодых творческих тюменцев приглашают на международный конкурс
Международный фестиваль-конкурс искусств, культуры и творчества пройдет в Тюмени 24-28 марта в рамках первого городского форума студентов и творческой молодежи "Пассионарии культуры", сообщает институт культуры.
Организаторы приглашают творческую молодежь проявить свои способности в направлениях: "Вокально-хоровое искусство", "Хореографическое искусство", "Литературное творчество", "Изобразительное искусство", "Декоративно-прикладное искусство", "Оригинальный жанр".
Площадками конкурса станут концертные залы Тюменского государственного института культуры, молодежный театральный центр "Космос", мультицентр "Контора пароходства", Общественная палата Тюменской области, Тюменская областная дума.
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