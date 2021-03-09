Сруб будущего музея Ершова привезли в Тюменскую область в день рождения автора

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова

Строительство музея "Комиссариатский дом" на родине автора сказки "Конек-горбунок" Петра Ершова продолжается в селе Безруково Ишимского района. Сосновый сруб будущего здания привезли на родину сказочника в день его рождения 6 марта.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила пиар-менеджер Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Юлия Малинина.

"Фундамент был заложен в декабре прошлого года, планируем воссоздать комиссариатский дом к ежегодному летнему фестивалю народной культуры "Безруковский форпост", - сказала она.

На ишимской земле семья Ершовых прожила более 10 лет, добавила музейщик, здесь 206 лет назад на свет появился автор всемирно известной сказки, поэтому строительство музея станет еще одной точкой притяжения туристов в Тюменскую область.

Дом будет состоять из двух половин – это присутственная рабочая зона главы семьи, который возглавлял Черемшанское комиссариатство, и жилое помещение, где и появился на свет писатель. Площадь музея составит 120 кв. метров. Строительством занимается ишимская компания.

"Комиссариатский дом" станет вторым музеем в Ершово, с 2020 там действует музей Иванушки Петровича Д. напротив храма Петра Столпника. Туристам предлагают посмотреть деревенскую избу со всей положенной утварью и огород пареной репы.

Со временем организаторы планируют поставить в доме русскую печь, угощать гостей хлебом из нее, организовать конюшню, кузницу и поставить ткацкий станок, чтобы каждый смог увидеть народные промыслы в деле и лично приобщиться к одному из них.

Напомним, все расходы, связанные с проектированием и строительством объекта, взяли на себя координатор партпроекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" Андрей Артюхов и депутаты Тюменской облдумы.

Инна Кондрашкина