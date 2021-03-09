Сквер "Никольский" в Тюмени обещает стать любимым местом отдыха горожан

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Жители Восточного административного округа Тюмени с нетерпением ждут лета, чтобы по достоинству оценить отдых в сквере "Никольский", который был благоустроен по программе "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году.

На территории более 16 тыс. кв. м, сообщает администрация города, предусмотрены зоны спортивного направления, детские площадки для отдыха с детьми и площадка для выгула собак. Все площадки оборудованы современными комплексами и малыми архитектурными формами, в соответствии с их функциональным использованием.

Важной составляющей развития городской среды, способствующей улучшению комфортного проживания людей, является озеленение общественных пространств и создание либо восстановление "Скверов оазисов" способных видоизменить городскую территорию посредством сохранения и преобразования существующих природных компонентов. Такие благоустроенные "живые уголки" природы внутри жилой застройки, пользуются особой популярностью в условиях интенсивного развития городских территорий и являются объектами притяжения.

Такой зоной стал природный водоем, на котором обитают дикие утки. Берега водоема надежно укреплены, очистка выполнена с учетом создания благоприятных условий для существующей флоры и фауны. Вдоль берега обустроена смотровая площадка с городскими качелями-перголой, а также прогулочная зона вокруг водоема, обеспечивающая возможность полюбоваться территорией с разных сторон.

Для озеленения берегов были выбраны повислые формы берез, разные виды ивы. С целью гармоничного сочетания с существующими зелеными насаждениями использованы яблоня сибирская, яблоня Недзвецкого, ель колючая, сосна обыкновенная, рябина обыкновенная, липа мелколистная, ясень. Кустарники высажены в группы с использованием можжевельника, гортензии метельчатой и дерна белого, спиреи рябинолистной, японской, Грефштейм, иволистной, лапчатки, что позволило обогатить пейзаж.

Следует отметить, что благоустройство территории выполнено с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений и созданием благоприятных условий для их дальнейшего роста. Новые саженцы деревьев высажены в виде рядовых, групповых посадок с использованием соответствующих техник - линейных и ярусных. Рядовые и линейные посадки использованы преимущественно по периметру сквера для защиты от ветров, шума и пыли, групповые посадки сочетающие лиственные породы деревьев и хвойные рассредоточены непосредственно в функциональных зонах (для отдыха, игр, прогулок) для придания выразительности и улучшения микроклимата.

При подборе зеленых насаждений учитывалась высота деревьев и кустарников, их форма, окраска листвы, изменения ее в течение всего вегетационного периода, сроки цветения. Газон в сочетании с красивоцветущими кустарниками использован при оформлении склонов и холмов. Ассортимент растений подобран с учётом эстетических и экологических требований.

При благоустройстве объекта созданы условия для маломобильных групп населения - проведены мероприятия по занижению бордюрных камней на стыках проезжей части и тротуаров, оборудованы специальные места для парковки автомобилей.