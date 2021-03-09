Блины с припеком или свекольные с муссом из лосося: тюменские рестораторы отмечают Масленицу

| Фото: maximich_tmn в Инстаграм | Фото: maximich_tmn в Инстаграм

В третий день Масленицы "Лакомку" тещи могут пригласить зятьёв на блины в ресторан, а не домой. Так и теща не устанет, и семья будет довольна, считает управляющая общепитом одного из ресторанов Тюмени Валентина Зырянова.

"Такого многообразия блинчиков, какое подготовили мы, дома не испечь. Более двадцати наименований: с припеком, гречишные, овсяные, с различными начинками и помакушками – каждый найдет себе по вкусу!" - подчеркнула она.

Есть в меню и новые, необычные и вкусные свекольные блинчики с муссом из лосося. По словам эксперта, свекла и красная рыба великолепно сочетаются, что доставит ценителям настоящее гастрономическое удовольствие.

Тем не менее, добавила Валентина Зырянова, самыми популярными среди детей и взрослых остаются классические блины.

Инна Кондрашкина