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Блины с припеком или свекольные с муссом из лосося: тюменские рестораторы отмечают Масленицу

Общество, 18:11 09 марта 2021

maximich_tmn в Инстаграм | Фото: maximich_tmn в Инстаграм

В третий день Масленицы "Лакомку" тещи могут пригласить зятьёв на блины в ресторан, а не домой. Так и теща не устанет, и семья будет довольна, считает управляющая общепитом одного из ресторанов Тюмени Валентина Зырянова.

"Такого многообразия блинчиков, какое подготовили мы, дома не испечь. Более двадцати наименований: с припеком, гречишные, овсяные, с различными начинками и помакушками – каждый найдет себе по вкусу!" - подчеркнула она.

Есть в меню и новые, необычные и вкусные свекольные блинчики с муссом из лосося. По словам эксперта, свекла и красная рыба великолепно сочетаются, что доставит ценителям настоящее гастрономическое удовольствие.

Тем не менее, добавила Валентина Зырянова, самыми популярными среди детей и взрослых остаются классические блины.

Инна Кондрашкина

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# блины , Масленица , рестораны , семья

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