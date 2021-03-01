В Тюмени началась регистрация участников на Кубок РТК

| Фото: Региональный информационно-образовательный центр | Фото: Региональный информационно-образовательный центр

Стартовала регистрация на соревнования Кубок РТК: Тюмень. Первый отборочный этап состоится 27 марта, сообщает Центр робототехники и АСУ Тюменской области.

Командам предоставят полигон, на котором смоделированы участки различной сложности. Роботы участников за отведенное время должны пройти участки, выполняя поставленные задачи.

В номинации "Искатель" будут соревноваться ребята 10-14 лет. Операторы смогут наблюдать за своими роботами напрямую.

В номинации "Экстремал" для участников от 10 лет и старше операторам предстоит управление с помощью видеозрения робота. Участники команд старше 17 лет будут соревноваться в категории "Экстремал PRO" c отдельным дополнительным заданием.

Основной регламент соревнований здесь.