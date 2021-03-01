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В Тобольском районе фельдшеры скорой спасли мужчину с острым коронарным синдромом

Общество, 13:31 10 марта 2021

ОБ №3 Тобольска

Фельдшеры скорой помощи Тобольской больницы провели мужчине с острым коронарным синдромом антикоагулянтную терапию и обезболивание. По пути в стационар выполнили догоспитальный тромболизис, сообщает пресс-служба Областной больницы №3 Тобольска.

После проведенных пациенту процедур, которого доставили из села, расположенного в 35 км от города, специалисты отметили положительную динамику, фельдшеры смогли уменьшить ишемию сердечной мышцы.

Мужчине экстренно провели коронарографию, в ходе которой был выявлен тромбоз коронарной артерии. Вмешательство тут же из диагностического перешло в лечебное – высокотехнологичную внутрисосудистую операцию.

Пациент находился на стационарном лечении десять дней. Специалисты кардиологического отделения подобрали лечение, назначили необходимые лекарства. После стабилизации состояния пациента перевели на амбулаторное лечение, теперь он находится на диспансерном учете у кардиолога.

ОБ №3 Тобольска

Коронарографию - рентгеноконтрастный метод исследования артерий - в Областной больнице №3 выполняют на протяжении восьми лет. За все время работы ангиографического кабинета эндоваскулярные хирурги выполнили почти 6 тыс. диагностических и лечебных процедур в плановом и экстренном порядке тоболякам, пациентам из Вагая, Увата и гражданам соседних государств.

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# сердце , скорая помощь , хирурги

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