Тюмень примет чемпионат УФО по танцевальному спорту

| Фото: федерация танцевального спорта Тюменской области | Фото: федерация танцевального спорта Тюменской области

Спортсмены от семи до 19 лет и старше из Тюмени, ХМАО, ЯНАО, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана выйдут на паркет ДЮСШ "Прибой" в 13 и 14 марта. Чемпионат и первенство УФО по танцевальному спорту будут первыми в Тюменской области соревнованиями спустя год паузы из-за пандемии, сообщают организаторы.

Тюменскую область на чемпионате среди танцевальных команд представят 14 ансамблей из системы "Формейшн "Вера".

По итогам чемпионата и первенства УФО в Тюмени будет сформирована команда от Тюменской области на чемпионат и первенство России, которые пройдут с 16 по 23 марта в Москве.

"Оргкомитет заботится о том, чтобы соревнования прошли с соблюдением противоэпидемиологических норм", - отметил директор ДЮСШ "Центр спортивного танца" Алексей Литвинов.