Игроки "Тюмени" начали заключительный сбор в Турции

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Заключительный южный сбор футболистов "Тюмени" стартовал в турецком Белеке, сообщает пресс-служба клуба.

Команда поселилась в отеле "Limak Arcadia Hotel", который находится на побережье Средиземного моря. Тренерский штаб "Тюмени" во главе с Игорем Меньщиковым вызывал на этот сбор 25 футболистов. Все они тренировались на прошлом сборе, который тоже состоялся в Турции.

"Тюмень" на предстоящем сборе планирует провести четыре контрольных матча. Некоторые из них будут носить статус международных.

Завершатся тренировки в Турции 24 марта. 4 апреля черно-белым предстоит первый официальный матч 2021 года. В ОЛИМП-Первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ тюменцы дома сыграют с ульяновской "Волгой".