Тюменцы получат призы за посты с хештегом #масленица72

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Призы могут получить тюменцы-участники конкурса, приуроченного к Масленице. Череда челленджей стартовала 9 марта. Задания опубликованы в адвент-календаре, разработанном сотрудниками Центра культуры и творчества "Тюмень", по 14 марта.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора Центра культуры и творчества "Тюмень" Оксана Приданникова, включиться в гонку за призами можно в любой из дней. Не запрещается выполнить все задания в один день.

"Адвент-календарь составлен на неделю. В нем помимо информации о традициях праздника размещены наши задания. Например, сделать селфи с использованием Insta-маски в виде блинчика и сопроводить его хештегом #масленица72. Чем больше постов будет у человека с выполненными челленджами – тем больше шанс выиграть приз. На кону – различные сертификаты от партнеров", – рассказала Оксана Приданникова.

Для участия в конкурсе, необходимо быть подписчиком группы и страницы Центра культуры и творчества "Тюмень". На свою стену нужно сделать репост записи о конкурсе. Главное – выполнять игровые задания адвент-календаря и выкладывать посты о выполненном челлендже с фото или видео и хештегом #масленица72.

Итоги подведут 16 марта. Победителей определят по количеству постов с хештегом и оригинальности подхода в выполнении задания.

Инна Пахомова