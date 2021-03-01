Сбор биометрических данных не повлияет на доступ к госуслугам, заявил замглавы Минцифры

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Сбор биометрических данных не повлияет на доступ россиян к госуслугам, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

"Доступ ко всем услугам на едином портале госуслуг осуществляется после авторизации с использованием ЕСИА по связке логин и пароль", - отметил замминистра.

Напомним, единая биометрическая система - это цифровая платформа, которая позволяет гражданину проходить удаленную идентификацию по биометрическим образцам для получения некоторых финансовых услуг. В дальнейшем она станет национальной платформой для удобного и безопасного доступа граждан к государственным и коммерческим услугам.

При этом биометрические данные могут быть использованы в будущем лишь по желанию пользователя в качестве дополнительного фактора аутентификации для усиления безопасности доступа в личный кабинет на портале Госуслуг. Пользователь сможет сам выбирать способ аутентификации, сообщили в пресс-службе Минцифры России.