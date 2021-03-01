Житель Успенки угрожал убить родную сестру

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Мужчину, подозреваемого в угрозе убийством сестре, задержали в Тюменском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть поступило сообщение от 39-летней жительницы с. Успенка, которой брат угрожал убийством. В день происшествия он, вернувшись домой, несколько раз ударил ее и начал размахивать топором перед лицом и угрожать.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.