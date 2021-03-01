  • 10 марта 202110.03.2021среда
  • USD74,2640
    EUR88,1736
  • В Тюмени -10..-12 С 6 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Житель Успенки угрожал убить родную сестру

Общество, 16:08 10 марта 2021

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Мужчину, подозреваемого в угрозе убийством сестре, задержали в Тюменском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть поступило сообщение от 39-летней жительницы с. Успенка, которой брат угрожал убийством. В день происшествия он, вернувшись домой, несколько раз ударил ее и начал размахивать топором перед лицом и угрожать.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# угроза убийством

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:01 10.03.2021Первый в Тюмени сенсорный логопедический стол установили в поликлинике №12
16:50 10.03.2021Тюменцев просят помочь постояльцам "Богадельни" продуктами и лекарствами
16:43 10.03.2021Тюменцы получат призы за посты с хештегом #масленица72
16:42 10.03.2021Гостей Ишима провезут по ершовским местам и угостят медовым взваром