Пенсионеров Тюменской области приглашают на чемпионат по компьютерной грамотности

| Фото: управление массовых коммуникаций Тюменской области | Фото: управление массовых коммуникаций Тюменской области

Отборочный тур девятого областного чемпионата по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения пройдет в Тюменской области с 22 марта по 25 апреля. Он пройдет в двух номинациях, сообщает региональный департамент информатизации.

В отборе в номинации "Начинающий пользователь" могут участвовать только выпускники курсов "Расширяя горизонты" 2020-2021 годов. По категории "Уверенный пользователь" - все желающие.

Для участия в отборочном туре понадобится компьютер с выходом в интернет. Задания этого этапа - тест и творческое задание. Их можно выполнить по ссылке. Итоги станут известны 30 апреля.

16 человек с наибольшим количеством баллов 21 мая 2021 г. будут участвовать в очном финале в Тюмени, выполняя задания в режиме реального времени. В случае невозможности очного проведения финала он может состояться дистанционно. После этого комиссия подведет итоги и определит победителей и призеров.

Победители чемпионата представят регион на XI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Подробную информацию о проведении чемпионата можно узнать по телефону программы "Расширяя горизонты" (3452) 50-00-50, 56-53-92.