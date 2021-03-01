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Колокольчик "Ермак" принес победу тобольскому музею на всероссийском конкурсе

Общество, 12:10 11 марта 2021

tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Колокольчик "Ермак" Тобольского историко-культурного музея-заповедника признан победителем VI Всероссийского конкурса "Туристический сувенир". Он стал лучшим в номинации "Сувенир музея" среди продукции средней ценовой категории, сообщает музей.

Третье место в той же номинации среди товаров высокой ценовой категории получила футболка "Таблица Д. И. Менделеева".

tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Всего на конкурс "Туристический сувенир" было представлено 3 тыс. 686 изделий из 65 регионов страны. В финал попали 420 изделий из 34 регионов.

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# колокольчик , сувенир , Тобольский музей-заповедник

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