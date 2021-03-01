Рисунки юных тюменских художников включили в онлайн-выставку музея Победы

автор Надежда Сунцова | Фото: с сайта Музея Победы автор Надежда Сунцова | Фото: с сайта Музея Победы

Работы юных тюменских художников можно увидеть на онлайн-выставке детских рисунков на сайте московского музея Победы, сообщают организаторы.

В виртуальную экспозицию вошли лучшие работы участников всероссийского конкурса "Мой любимый музей Победы". Творческое состязание приурочено к 35-летию музея.

"Школьники Тюменской области стали одними из самых активных участников конкурса. Они прислали более 30 рисунков. До 28 марта интернет-пользователи могут проголосовать за понравившиеся работы и поддержать своих земляков. Авторы трех рисунков, набравшие наибольшее количество голосов в каждой возрастной категории, станут лауреатами в номинации "Приз зрительских симпатий" и смогут посетить zoom-экскурсию по уникальной экспозиции музея Победы "Подвиг народа", – рассказали в музее.

Всего на конкурс прислали более 700 работ из 63 регионов России. Чаще всего ребята рисовали зал славы, "Лица победы", экспозицию "Подвиг народа", фасад музея, перед которым горит символ памяти – Вечный огонь.

Итоги конкурса объявят 30 марта. Победителей определят в трех возрастных категориях: от семи до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет. Их рисунки используют для создания полиграфической рекламной продукции.