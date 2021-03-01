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В ТИУ начнут развивать предпринимательскую активность в научно-технической деятельности

Общество, 16:25 11 марта 2021

ТИУ

Соглашение о сотрудничестве подписали Тюменский индустриальный университет и региональное отделение "ОПОРА РОССИИ". Это сделано для повышения предпринимательской активности в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.

По информации пресс-службы ТИУ, стороны договорились вести работу по созданию условий для формирования у обучающихся компетенций в сфере предпринимательской деятельности, по развитию инновационного и технологического предпринимательства, укреплению механизмов защиты интеллектуальной собственности.

В планах ТИУ создание специальной площадки — открытого образовательного пространства по предпринимательству.

В рамках достигнутого соглашения вуз и "ОПОРА РОССИИ" будут решать вопросы, связанные с профориентацией выпускников, повышением их конкурентоспособности на рынке труда.

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# Опора России , соглашение о сотрудничестве , ТИУ

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