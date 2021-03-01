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В Тобольске определили победителей конференции, посвященной Семену Ремезову

Общество, 09:38 15 марта 2021

департамент по спорту и молодежной политике | Фото: департамент по спорту и молодежной политике

Ученица гимназии им. Н. Д. Лицмана Анастасия Петрова завоевала Гран-при научно-практической конференции участников туристско-краеведческого движения "Отечество" в Тобольске, в секции "Военная история", сообщает городская администрация.

Мероприятие было посвящено Году науки и технологий и 320-летию со дня окончания работы над "Чертежной книгой Сибири" Семеном Ремезовым. В конференции приняло участие более 70 учащихся образовательных учреждений Тобольска.

В секции "Летопись родного края" первое место заняла Елизавета Леонтьева из школы №16 им. В.П. Неймышева, а первое место в секции "Родословие. Земляки" - у Савелия Апкаликова из лицея.

В секции "Этнография" победил Ярослав Щуплецов из "ЦССУ и СПС", в секции "Юниор" - Андрей Веревкин из школы №17, а в секции "Военная история" - Анастасия Степанова из школы №6.

Напомним, 2021 год объявлен в Тобольске Годом Семена Ремезова.

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# конференция , Семен Ремезов , Тобольск

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