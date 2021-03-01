В Тюмени объявлен сбор помощи для бездомных кошек

| Фото: из сообщества приюта "Мурка и Васька" во ВКонтакте | Фото: из сообщества приюта "Мурка и Васька" во ВКонтакте

Тюменцы могут принести наполнители и корм в Центр русской культуры до конца марта. Все, что будет собрано, передадут в "Мурка и Васька" им. Ирины Карповой.

"Принимаем наполнители, консервы, лотки, корм, моющие средства, туалетную бумагу и перчатки – все, что нужно для приборки в помещении. Основательница этого приюта Ирина Карпова умерла несколько лет назад, но ее дело продолжает жить. Здесь животных пролечивают, делают прививки, пристраивают. Бывает, что новых хозяев для кошек находят в других городах, на Севере", – рассказала специалист Центра татарской культуры Оксана Резчикова.

Отметим, учреждение культуры не первый раз организует акцию по сбору помощи для бездомных животных. Волонтерскую работу ведут уже два года. "Я лично беру на передержку собак и кошек, лечу их, прививаю, стерилизую, ищу новых хозяев", – добавила Оксана Резчикова.

Ранее сотрудники Центра татарской культуры собирали макулатуру. Вырученные деньги перечислили в приют "Кошки от Элис". В одном из частных тюменских домов женщина содержит несколько десятков кошек на свою пенсию.

Желающие помочь приюту "Мурка и Васька" могут приносить все необходимое в Центр татарской культуры по адресу: ул. Щербакова, 4, стр. 11. Учреждение открыто и в выходные дни с 9 до 18 часов. Телефоны для справок: 693-025, 693-556.

Инна Пахомова