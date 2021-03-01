Жительница Казанского района по решению суда будет жить в квартире с двумя мужьями

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Бывшие супруги из Казанского района после развода продолжат жить вместе по решению суда, сообщает Тюменский областной суд. Под одной крышей женщина будет проживать с бывшим и нынешним супругами.

Установлено, что в конце девяностых годов супруги приватизировали квартиру. Каждый член семьи, включая троих детей, стал собственником 1/5 недвижимости. Недавно супруги развелись, а женщина вселила в квартиру сожителя.

Бывший муж некоторое время жил у родственников, но потом попытался вернуться в квартиру, где ему принадлежит доля. В суде женщина возражала против иска и заявила, что у нее новая семья. При этом она не отрицала, что бывший супруг имеет право пользования жильем.

В конце судебного разбирательства ответчица полностью признала исковые требования бывшего мужа, хотя и не представляет, как ее новая семья будет уживаться под одной крышей с прежним супругом. Выкупить долю мужа она не может из-за отсутствия средств.