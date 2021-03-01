Губернатор Тюменской области поддержал идею лицензирования частных домов престарелых

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Инициативу МЧС России по введению лицензирования деятельности частных домов престарелых и других подобных заведений поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор на оперативном совещании при управлении Генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу.

"Если законодательно решить вопрос, предприниматели и юридические лица, которые будут оказывать такие услуги, окажутся в более жестком правовом поле и под контролем, в том числе и надзорных органов", – подчеркнул глава Тюменской области.

Он отметил, что регион уже разрабатывает комплекс мер по регулированию деятельности объектов с круглосуточным пребыванием людей и поддержке таких организаций. Так, меры поддержки смогут получить социально ориентированные организации, внесенные в реестр поставщиков социальных услуг, соблюдающие законодательство и все необходимые требования безопасности. Будут пересмотрены региональные нормативно-правовые акты.

Александр Моор рассказал, что в регионе проведена работа по выявлению всех учреждений и предпринимателей, оказывающих услуги по содержанию и уходу за пожилыми гражданами, инвалидами, наркозависимыми.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских доложил о результатах проверок. "Мы выявили проблемные точки, которые требуют решения. Предлагаем сделать более действенным обмен информацией между органами и ведомствами, в том числе результатами проверки. Все обнаруженные объекты войдут в реестр поставщиков социальных услуг и будут на постоянном контроле всех ведомств", – проинформировал Московских.

Совещание состоялось в прокуратуре Тюменской области под председательством заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева, который участвовал в заседании посредством видео-конференц-связи. Главной темой обсуждения стало соблюдение законности в сфере пожарной безопасности, в том числе на объектах с круглосуточным пребыванием граждан.