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Черного риелтора отправили в колонию за махинации с недвижимостью

Общество, 12:58 12 марта 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Шесть лет проведет в колонии риелтор за махинации с недвижимостью на 21 млн рублей. Апелляционная инстанция оставила приговор бывшему директору агентства без изменения, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Риелтор была осуждена за 10 преступных эпизодов, с 2015 по2017 год она обманом получила документы на восемь квартир своих знакомых, которые потом продала без их ведома и согласия.

Женщина пожаловалась на суровый приговор и просила его отменить, а дело направить на новое судебное рассмотрение. Изучив все обстоятельства, суд оставил приговор без изменения, но удовлетворил жалобу одной из потерпевших. Она получила право истребовать свою квартиру стоимостью 2 млн 300 тыс. рублей, ранее проданную мошенницей.

Остальные потерпевшие намерены вернуть свои квартиры через обращения в суд, предъявив иски покупателям - клиентам риелтора. Сейчас эти процессы идут в Калининском и Тюменском районных судах.

Как отметили в областном суде, нынешние владельцы спорных квартир покупали жилье по ценам значительно ниже рыночных, при этом некоторых не смущало, что квартира уже была арестована в ходе уголовного дела.

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# недвижимость , суд

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