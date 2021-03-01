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Жителям Тюменской области подать декларацию о доходах в 2020 году нужно до 30 апреля

Экономика, 13:09 12 марта 2021

data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Более 55 тыс. физических лиц - жители Тюменской области - должны отчитаться о полученных в 2020 г. доходах. Представить декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо до 30 апреля 2021 г., сообщает региональная УФНС России.

Граждане, представляющие налоговую декларацию за 2020 год исключительно для получения налоговых вычетов по НДФЛ, могут предоставить декларации в любое время в течение года без налоговых санкций.

Заполнить и отправить декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн можно в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Персональные данные, сведения об имуществе, о доходах, полученных с места работы, подтягиваются автоматически.

Задекларировать полученные доходы необходимо гражданам, которые, к примеру, в 2020 г. продали имущество, находившееся в собственности менее минимального предельного срока владения, продали ценные бумаги, доли в уставном капитале, получили доходы от сдачи имущества в аренду, выиграли в лотерею или получили в дар имущество от лиц, не являющихся близкими родственниками.

Для подачи декларации 3-НДФЛ через личный кабинет в режиме онлайн не требуется личного посещения налоговой инспекции.

Получить доступ к электронному личному кабинету ФНС России можно в любой налоговой инспекции РФ либо с помощью учетной записи на Едином портале государственных услуг, подтвержденной лично в МФЦ либо в одном из уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

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# декларация , доходы , налоговая служба , НДФЛ

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