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600 метров ветхой теплосети заменят в Заречном проезде Тюмени

Экономика, 12:25 12 марта 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

600 метров ветхого участка тепловой сети в Заречном проезде, где неоднократно происходили повреждения, заменят в предстоящем межотопительном периоде, работы начнутся 31 мая, сообщает администрация Тюмени.

Участок теплосети проложен в 1992 году. По результатам анализа его технического состояния в 2020 году компания "УСТЭК" приняла решение заменить трубопровод. В настоящее время уже заключен договор, ведутся подготовительные работы.

Будет заменено более 600 метров тепловой сети диаметром 400 мм. Для минимизации неудобств для жителей капитальный ремонт синхронизируют с опрессовками в данном районе. Работы продлятся до 14 июля.

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# тепловые сети

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