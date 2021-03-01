600 метров ветхой теплосети заменят в Заречном проезде Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

600 метров ветхого участка тепловой сети в Заречном проезде, где неоднократно происходили повреждения, заменят в предстоящем межотопительном периоде, работы начнутся 31 мая, сообщает администрация Тюмени.

Участок теплосети проложен в 1992 году. По результатам анализа его технического состояния в 2020 году компания "УСТЭК" приняла решение заменить трубопровод. В настоящее время уже заключен договор, ведутся подготовительные работы.

Будет заменено более 600 метров тепловой сети диаметром 400 мм. Для минимизации неудобств для жителей капитальный ремонт синхронизируют с опрессовками в данном районе. Работы продлятся до 14 июля.