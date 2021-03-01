Проблема переполненности школ Тюмени находится на контроле региональной прокуратуры

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Реализацию регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" обсудили в прокуратуре Тюменской области. Отмечено, что вопросы переполненности школ областного центра и ряда других муниципальных образований остаются актуальными и требуют пристального контроля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В 2020 году финансирование проекта составляло 636 млн рублей, из них 492 млн рублей - средства областного бюджета. Средства направлены на обновление материально-технической базы 28 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, строительство двух школ на 1 тыс. 200 мест в 4-м Заречном микрорайоне Тюмени и на 60 мест в с. Горнослинкино Уватского района.