  • 12 марта 202112.03.2021пятница
  • USD73,4996
    EUR87,7585
  • В Тюмени -17..-19 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Проблема переполненности школ Тюмени находится на контроле региональной прокуратуры

Общество, 14:45 12 марта 2021

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Реализацию регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" обсудили в прокуратуре Тюменской области. Отмечено, что вопросы переполненности школ областного центра и ряда других муниципальных образований остаются актуальными и требуют пристального контроля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В 2020 году финансирование проекта составляло 636 млн рублей, из них 492 млн рублей - средства областного бюджета. Средства направлены на обновление материально-технической базы 28 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, строительство двух школ на 1 тыс. 200 мест в 4-м Заречном микрорайоне Тюмени и на 60 мест в с. Горнослинкино Уватского района.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# национальный проект Образование , прокуратура , школы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:27 12.03.2021Тюменские школьники присоединятся к созданию счастливой карты России
16:05 12.03.2021Музей "Дом Машарова" устроит вечерку для тюменцев
15:54 12.03.2021Эксперты расскажут тюменцам, как получить финансирование на проекты
15:30 12.03.2021Сбер объявил о старте нового ежегодного мероприятия — День здоровья в Сбере