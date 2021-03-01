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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Для родителей детей с тяжелыми заболеваниями создана горячая линия

Общество, 17:21 12 марта 2021

фонд «Круг добра» во ВКонтакте | Фото: фонд «Круг добра» во ВКонтакте

Родители детей с тяжелыми заболеваниями могут обратиться за помощью на телефон горячей линии Росздравнадзора с 15 марта. Сервис запускают совместно с президентским фондом "Круг добра", сообщают в ведомстве.

Позвонить на бесплатный номер 8-800-550-99-03 и оставить свое обращение можно будет круглосуточно из любого региона России.

Операторы проконсультируют родителей и законных представителей детей с тяжелыми заболеваниями по вопросам лекарственного обеспечения и помогут оперативно решить проблемы.

"Круг добра" создан по поручению президента Владимира Путина. Основная его задача – помогать детям со сложными, редкими заболеваниями, которым требуется особое лечение и дорогостоящие препараты.

"Круг добра" финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год, – эти средства поступают в федеральный бюджет.

Первый транш фонду – 10 млрд рублей – был направлен 12 февраля. Всего в 2021 году в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 60 млрд рублей.

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# дети , заболевания , родители

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