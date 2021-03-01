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На конкурс "Гришинские проталины" ждут работы к 435-летию со дня основания Тюмени

Общество, 17:55 12 марта 2021

ИА "Тюменская линия"

Стартовал IX городской конкурс детского и юношеского литературного творчества "Гришинские проталины – 2021". На конкурс принимают произведения тюменцев от 8 до 18 лет на свободную тему в номинациях: "Проза", "Поэзия", сообщают организаторы.

Отдельная номинация "Школьное сочинение" – "Живу под небом, сотворённым для души" – посвящена 435-летию со дня основания Тюмени. В каждой номинации представлены три возрастные категории: 8-12, 13-15 и 16-18 лет.

Прием заявок начался 10 марта и завершится 15 апреля 2021 г. Литературные произведения и сочинения принимают в электронном виде на адрес: lib-2-cgbs-tyumen@yandex.ru, с пометкой "Гришинские проталины".

Победители будут награждены дипломами и призами.

Подробности здесь. Телефон для справок: 25-63-59.

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# Гришинские проталины , конкурс , литература , поэзия

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